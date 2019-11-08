Троє іноземців обікрали магазин на Майдані Незалежності



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Грабіжників затримали одразу після скоєння злочину Фото: Нацполіція

Злодії викрали із магазину одяг та взуття, а після скоєного намагались втекти

На Майдані Незалежності у Києві оперативники затримали трьох крадіїв, які пограбували магазин.

Як повідомляє пресслужба столичної прокуратури, під час відпрацювання Шевченківського району столиці оперативники столичного главку на Майдані Незалежності побачили трьох чоловіків, поведінка яких здалася їм підозрілою. Правоохоронці помітили, як з магазину вийшла група зловмисників, вони поводилися нервово та постійно озирались, чим привернули до себе увагу.

«Ми встановили, що правопорушники зайшли до бутику по черзі. Відтак зловмисники зняли магнітні кліпси і винесли неоплачений товар. Клієнтів з викраденим одягом відразу затримали. Ними виявились іноземці 1995-го, 1994-го та 1977-го років народження. Крім того, вони раніше судимі за скоєння аналогічних злочинів», - повідомив начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві Віталій Отрудько.

Слідчо-оперативна група оглянула місця події, а фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі у суді вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Затриманим загрожує до п’яти років позбавлення волі.