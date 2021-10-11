На Київщині поліція затримала торгівця зброєю (фото)

Під час обшуку в автомобілі правоохоронці знайшли гвинтівку Мосіна, дві гранати Ф-1, 2 запали «УЗРГМ» і набої

Чоловік намагався продати зброю та боєприпаси знайомому

Поліцейські Броварського районного управління поліції спільно зі співробітниками Головного управління СБУ в Києві та Київській області затримали зловмисника, який займався незаконним продажем зброї. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час обшуку у салоні автомобіля Renault Megane правоохоронці вилучили гвинтівку Мосіна, дві гранати Ф-1, 2 запали «УЗРГМ» та 30 набоїв калібру 7.62. Встановлено, що чоловік намагався продати зброю та боєприпаси знайомому за 32 тис. грн.

Вилучене направлено на експертне дослідження.

Продавця зброї затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 52-річний житель Вишгородського району.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.