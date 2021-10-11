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    На Київщині поліція затримала торгівця зброєю (фото)

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    Під час обшуку в автомобілі правоохоронці знайшли гвинтівку Мосіна, дві гранати Ф-1, 2 запали &laquo;УЗРГМ&raquo; і набої - На Київщині поліція затримала торгівця зброєю (фото)
    Під час обшуку в автомобілі правоохоронці знайшли гвинтівку Мосіна, дві гранати Ф-1, 2 запали «УЗРГМ» і набої
    Фото: Нацполіція

    Чоловік намагався продати зброю та боєприпаси знайомому

    Поліцейські Броварського районного управління поліції спільно зі співробітниками Головного управління СБУ в Києві та Київській області затримали зловмисника, який займався незаконним продажем зброї. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час обшуку у салоні автомобіля Renault Megane правоохоронці вилучили гвинтівку Мосіна, дві гранати Ф-1, 2 запали «УЗРГМ» та 30 набоїв калібру 7.62. Встановлено, що чоловік намагався продати зброю та боєприпаси знайомому за 32 тис. грн.

    Вилучене направлено на експертне дослідження.

    Продавця зброї затримано в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився 52-річний житель Вишгородського району.

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    На Київщині поліція затримала торгівця зброєю (фото)
    На Київщині поліція затримала торгівця зброєю (фото)
    На Київщині поліція затримала торгівця зброєю (фото)
    На Київщині поліція затримала торгівця зброєю (фото)

    За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

    Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Теги: Національна поліція України кримінал зброя Київщина боєприпаси
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    На Київщині поліція затримала торгівця зброєю (фото)