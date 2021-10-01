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    У Києві чоловік стріляв у перехожого із пневматичної гвинтівки (фото)

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    Правоохоронці вилучили гвинтівку для проведення експертизи - У Києві чоловік стріляв у перехожого із пневматичної гвинтівки (фото)
    Правоохоронці вилучили гвинтівку для проведення експертизи
    Фото: Нацполіція

    Чоловік нібито вирішив постріляти з вікна по пташках, але влучив у шию перехожого

    У Києві поліцейські затримали місцевого мешканця, який з пневматичної гвинтівки поранив перехожого. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    До поліції на спецлінію 102 від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Преображенської вони госпіталізували чоловіка з непроникаючим пораненням шиї. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група.

    Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та менш ніж за годину встановили причетність місцевого мешканця до події. Як чоловік пояснив поліцейськім, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкону по пташках та випадково поцілив у перехожого.

    Поліцейські затримали зловмисника, 1989 року народження, за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також із помешкання вони вилучили гвинтівку та набої до неї, які направили на відповідну експертизу.

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    У Києві чоловік стріляв у перехожого із пневматичної гвинтівки (фото)
    У Києві чоловік стріляв у перехожого із пневматичної гвинтівки (фото)
    У Києві чоловік стріляв у перехожого із пневматичної гвинтівки (фото)

    Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Як повідомлялося, 30 вересня в Солом’янському районі Києві невідомі стріляли у водія голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал зброя стрілянина
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    У Києві чоловік стріляв у перехожого із пневматичної гвинтівки (фото)