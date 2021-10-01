У Києві чоловік стріляв у перехожого із пневматичної гвинтівки (фото)

Чоловік нібито вирішив постріляти з вікна по пташках, але влучив у шию перехожого

У Києві поліцейські затримали місцевого мешканця, який з пневматичної гвинтівки поранив перехожого. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції на спецлінію 102 від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Преображенської вони госпіталізували чоловіка з непроникаючим пораненням шиї. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та менш ніж за годину встановили причетність місцевого мешканця до події. Як чоловік пояснив поліцейськім, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкону по пташках та випадково поцілив у перехожого.

Поліцейські затримали зловмисника, 1989 року народження, за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також із помешкання вони вилучили гвинтівку та набої до неї, які направили на відповідну експертизу.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 30 вересня в Солом’янському районі Києві невідомі стріляли у водія голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова.