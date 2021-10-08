Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)

У двох посилках митники виявили 11 дагестанських ножів

Київські митники запобігли двом спробам переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях заборонених до поштового пересилання предметів – ножів. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Два відправлення з дагестанських Каспійська та Кізляра прямували на адресу одного отримувача з Харкова.

Загалом 11 ножів, серед яких і виготовлені зі сталі, схожої на дамаську, було виявлено митниками під час перевірки двох посилок. Всі ножі досить масивні, довжина клинка у найбільшого – 231,5 мм.

Митна експертиза прийшла до висновку, що всі виявлені предмети є холодною зброєю.

Митники нагадали, що на переміщення холодної зброї через митний кордон України авіатранспортом поширюється дозвільна система, а от пересилання подібної зброї поштою заборонено міжнародними нормами.

Складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Ножі вилучено.

Як повідомлялося, нещодавно в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники затримали партію нових iPhone 13, що ввозилися з порушенням митних правил.