  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Митники вилучили заборонену до пересилання холодну зброю - Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Митники вилучили заборонену до пересилання холодну зброю
    Фото: Київська митниця

    У двох посилках митники виявили 11 дагестанських ножів

    Київські митники запобігли двом спробам переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях заборонених до поштового пересилання предметів – ножів. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Два відправлення з дагестанських Каспійська та Кізляра прямували на адресу одного отримувача з Харкова.

    Загалом 11 ножів, серед яких і виготовлені зі сталі, схожої на дамаську, було виявлено митниками під час перевірки двох посилок. Всі ножі досить масивні, довжина клинка у найбільшого – 231,5 мм.

    Митна експертиза прийшла до висновку, що всі виявлені предмети є холодною зброєю.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)
    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)

    Митники нагадали, що на переміщення холодної зброї через митний кордон України авіатранспортом поширюється дозвільна система, а от пересилання подібної зброї поштою заборонено міжнародними нормами.

    Складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

    Ножі вилучено.

    Як повідомлялося, нещодавно в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники затримали партію нових iPhone 13, що ввозилися з порушенням митних правил.

    Теги: митниця Київ зброя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київські митники вилучили з міжнародних посилок розкішні ножі (фото)