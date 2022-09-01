Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині поліція знайшла тіло ще одного закатованого цивільного (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині поліція знайшла тіло ще одного закатованого цивільного (фото, відео)
Тіло закатованого чоловіка виявили на колишніх позиціях рашистів
Андрій Нєбитов/Telegram

У загиблого були зав’язані руки, а на голові – чохол

Сьогодні у Бучанському районі Київщини знайшли ще одне тіло мирного жителя. Його вбили російські загарбники. Про це повідомляє начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили. Тіло цього закатованого окупантами чоловіка ми виявили сьогодні на колишніх позиціях армії Російської Федерації в Здвижівці», – йдеться в повідомленні.

На Київщині поліція знайшла тіло ще одного закатованого цивільного (фото, відео) фото 1

Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки Seiko.

На Київщині поліція знайшла тіло ще одного закатованого цивільного (фото, відео) фото 2

«Якщо ви пізнали речі і маєте інформацію про загиблого прошу повідомляти до поліції», – зазначає Нєбитов.

Загалом в Здвижівці поліція Київщини вже виявила і оглянула більше 16 вбитих окупантами мирних жителів.

Нагадаємо, 31 липня на Київщині теж виявили тіло закатованого цивільного. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили.

Теги: війна окупанти Київщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні
У Маріуполі виявлено ще одну братську могилу
1 липня, 10:38
Тіло знайдено у лісі поблизу дороги
Під Києвом виявлено тіло ще одного розстріляного окупантами чоловіка
13 серпня, 09:48
Правоохоронці виявили у колодязі тіло загиблого під час окупації чоловіка (фото)
Правоохоронці виявили у колодязі тіло загиблого під час окупації чоловіка (фото)
5 серпня, 11:51

Новини

На Київщині поліція знайшла тіло ще одного закатованого цивільного (фото, відео)
На Київщині поліція знайшла тіло ще одного закатованого цивільного (фото, відео)
Надзвичайний опалювальний сезон: Рада оборони Києва ухвалила рішення
Надзвичайний опалювальний сезон: Рада оборони Києва ухвалила рішення
Смог над Києвом: названа причина
Смог над Києвом: названа причина
Навчальний рік у столиці: скільки школярів не повернулося за парти
Навчальний рік у столиці: скільки школярів не повернулося за парти
Столицю вкрила хмара диму: що сталося на Київщині (фото, відео)
Столицю вкрила хмара диму: що сталося на Київщині (фото, відео)
У київському метро пасажир потрапив під поїзд (відео)
У київському метро пасажир потрапив під поїзд (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Рада нацбезпеки відреагувала на втечу лідера забороненої ОПЗЖ із України
51K
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича
42K
ЗСУ знищили ворожу колону, яка їхала на допомогу рашистам (відео)
17K
Наодинці з Горбачовим. Путін приїхав до моргу (фото)
14K
Ердоган придумав, як «радикально вирішити кризу» в Україні
12K
Що буде з доларом восени: експерт дав невтішний прогноз

Новини

Генерал прикордонної служби пояснив, чому Україна перестала будувати «Стіну»
Сьогодні, 17:38
Путіністка Бабкіна приїхала в Маріуполь та зробила цинічне фото  
Сьогодні, 15:00
Вертоліт, два безпілотники і не тільки: «урожай» Повітряних сил за добу
Сьогодні, 12:49
«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Сьогодні, 11:14
Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Сьогодні, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Сьогодні, 07:26

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту