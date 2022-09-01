На Київщині поліція знайшла тіло ще одного закатованого цивільного (фото, відео)

У загиблого були зав’язані руки, а на голові – чохол

Сьогодні у Бучанському районі Київщини знайшли ще одне тіло мирного жителя. Його вбили російські загарбники. Про це повідомляє начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили. Тіло цього закатованого окупантами чоловіка ми виявили сьогодні на колишніх позиціях армії Російської Федерації в Здвижівці», – йдеться в повідомленні.

Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. Вбитий був одягнутий у високі чоботи, мав при собі годинник марки Seiko.

«Якщо ви пізнали речі і маєте інформацію про загиблого прошу повідомляти до поліції», – зазначає Нєбитов.

Загалом в Здвижівці поліція Київщини вже виявила і оглянула більше 16 вбитих окупантами мирних жителів.

Нагадаємо, 31 липня на Київщині теж виявили тіло закатованого цивільного. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили.