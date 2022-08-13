Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під Києвом виявлено тіло ще одного розстріляного окупантами чоловіка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Києвом виявлено тіло ще одного розстріляного окупантами чоловіка
Тіло знайдено у лісі поблизу дороги
фото: Добровольці Бучі

Доньку вбитого чоловіка викрали окупанти і вивезли на територію Білорусі

У лісі поблизу узбіччя дороги Блиставиця – Здвижівка Бучанського району виявлено тіло розстріляного чоловіка. Про це повідомила Бучанська міська рада.

Тіло виявив піший патруль третьої роти Добровольчого формування Бучанської територіальної громади.

За попередніми даними, тіло належить Кончаковському Олегу Володимировичу, 15.11.1964 р. н, мешканцю Києва, який був розстріляний російськими нелюдами під час окупації.

Бутанська міська рада повідомляє також, що доньку вбитого чоловіка викрали окупанти і вивезли на територію Білорусі 28 лютого 2022 року.

За фактом виявлення тіла розпочато слідство.

Як повідомлялося, днями у Бучі поховали тіла 15 людей, вбитих під час російської окупації Київщини у лютому-березні, яких не вдалося ідентифікувати. 

Нині не називають кількості тіл, які все ще не можуть ідентифікувати. Загалом у Бучанській громаді загинули щонайменше 458 людей, більшість із яких росіяни вбили. Серед загиблих 12 дітей. 

Нещодавно на Бучанщині Київської області виявили тіло закатованого агресорами цивільного.

Раніше журналісти показали катівню, яку окупанти облаштували в Бучі (відео).

Як повідомлялося, всього у Бучанському районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. Поліція встановила, хто причетний до масових вбивств мирних мешканців. 

Читайте також:

Теги: Київщина Буча війна росія окупанти вбивство Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приятель Кадирова звірствував під час тимчасової окупації околиць Києва
СБУ встановила особу «кадировця», який катував дітей на Київщині (фото)
Вчора, 14:40
Антон Струєв із позивним «Беркут» брав у полон цивільних та катував їх
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
10 серпня, 10:32
Тіла загиблих доставили у морги Київщини у червні-липні
До моргів Київщини надійшло 270 тіл загиблих, в тому числі з «Азовсталі»
8 серпня, 06:56

Новини

Під Києвом виявлено тіло ще одного розстріляного окупантами чоловіка
Під Києвом виявлено тіло ще одного розстріляного окупантами чоловіка
Зеленський зустрівся із маленькими українцями-героями: неймовірні історії (відео) 
Зеленський зустрівся із маленькими українцями-героями: неймовірні історії (відео) 
СБУ встановила особу «кадировця», який катував дітей на Київщині (фото)
СБУ встановила особу «кадировця», який катував дітей на Київщині (фото)
КМДА ухвалила жорстке рішення щодо російської мови
КМДА ухвалила жорстке рішення щодо російської мови
До Криму, РФ та Білорусі: СБУ викрила канали нелегального виїзду за кордон
До Криму, РФ та Білорусі: СБУ викрила канали нелегального виїзду за кордон
Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування
Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Скандал на Рівненщині: дівчина чекає на окупантів, поки батько служить у ЗСУ?
30K
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
28K
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
21K
Андрій Люташин скерував охоплений вогнем винищувач на окупантів
10K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
9591
Філатов розповів, що довело його до сліз

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту