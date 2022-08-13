Під Києвом виявлено тіло ще одного розстріляного окупантами чоловіка

Доньку вбитого чоловіка викрали окупанти і вивезли на територію Білорусі

У лісі поблизу узбіччя дороги Блиставиця – Здвижівка Бучанського району виявлено тіло розстріляного чоловіка. Про це повідомила Бучанська міська рада.

Тіло виявив піший патруль третьої роти Добровольчого формування Бучанської територіальної громади.

За попередніми даними, тіло належить Кончаковському Олегу Володимировичу, 15.11.1964 р. н, мешканцю Києва, який був розстріляний російськими нелюдами під час окупації.

Бутанська міська рада повідомляє також, що доньку вбитого чоловіка викрали окупанти і вивезли на територію Білорусі 28 лютого 2022 року.

За фактом виявлення тіла розпочато слідство.

Як повідомлялося, днями у Бучі поховали тіла 15 людей, вбитих під час російської окупації Київщини у лютому-березні, яких не вдалося ідентифікувати.

Нині не називають кількості тіл, які все ще не можуть ідентифікувати. Загалом у Бучанській громаді загинули щонайменше 458 людей, більшість із яких росіяни вбили. Серед загиблих 12 дітей.

Нещодавно на Бучанщині Київської області виявили тіло закатованого агресорами цивільного.

Раніше журналісти показали катівню, яку окупанти облаштували в Бучі (відео).

Як повідомлялося, всього у Бучанському районі загинуло 1137 осіб, безпосередньо у місті Буча – 461 людина. Поліція встановила, хто причетний до масових вбивств мирних мешканців.