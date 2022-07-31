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Поліція знайшла тіло закатованого мешканця Бучі

Дар‘я Липська
Сьогодні, 14:57 glavcom.ua
Поліція знайшла тіло закатованого мешканця Бучі
фото: поліція Київщини

Поряд у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька

На Бучанщині Київської області виявили тіло закатованого агресорами цивільного. Про це повідомила поліція Київської області.

Загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся. Чоловік був одягнений у темні зимові брюки, куртку, кофту та чоботи. На шиї у нього був православний хрестик.

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«Тіло виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили» - відзначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Криміналісти та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції провели ексгумацію та попередній огляд загиблого.

«Це місце – одіозне, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге. Поряд у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька», – зазначив заступник начальника відділення поліції у Бородянці Вадим Чернишук.

Правоохоронці нагадують: якщо ви володієте інформацією стосовно загиблої особи, повідомляйте на спецлінію «102».

Теги: Буча рашисти росія окупанти

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