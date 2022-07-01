У Маріуполі виявлено ще одну братську могилу

Ексгумація тіл у місті фактично зупинена

Під завалами на Лівобережжі Маріуполя виявили ще 100 людських тіл. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Сумні знахідки щотижня. Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах», – йдеться в повідомленні.

Анрющенко зазначив, що ексгумація тіл в Маріуполі фактично зупинена. Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні.

«Кальміуській район, вул. Котляревского 8-а в двох кроках від «гуманітарного штабу» могили з квітня. Досі», – додав радник мера.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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