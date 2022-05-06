На Київщині працюють вже 16 тимчасових переправ

Електропостачання відновлено вже у 506 населених пунктах Київщини

Дорожники у Київській області відкрили рух вже 16 тимчасовими переправами. Будівництво переправи на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський ще триває, розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, підбиваючи підсумки відновлювальних робіт у регіонах, звільнених від російських окупантів, станом на вечір 5 травня.

За його даними, в Ірпені газопостачання відновлено вже на 41%. У Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ворзелі, Горенці, Макарові, Озерах та Ірпені комунальники та волонтери прибрали 258 км вулиць.

Електропостачання відновлено вже у 506 населених пунктах Київщини. Загалом електрику мають понад 297 тис. споживачів.

«У Харкові відновлено газопостачання 32 квартир. В 7 районах міста зроблено 84 закриття контурів та вікон, 15 ремонтів покрівель», – додав заступник керівника Офісу Президента.

Триває відбудова звільнених територій (фото: Офіс президента)

За даними ОП, у селі Мала Рогань частково локалізували пошкодження газорозподільних систем, а у селищі Рогань та місті Дергачі повернули електрику 50 споживачам.

Ремонт мереж водопостачання вже проведений у Чугуєві на вулиці Фортечний узвіз.

«У всіх районах міста йде санітарне очищення території, підбір випадкового сміття, очищення урн, контейнерних майданчиків. На дорогах Харківщини проводиться ліквідація ямковості гарячим асфальтобетоном та струменевим методом», – розповів Тимошенко.

Також, за його інформацією, у Тростянці на Сумщині було прибирано дороги та вулиці, парки, сквери і місця загального користування.

Українці за першої ж нагоди починають наводити лад у своїх містах (фото: Офіс президента)

Частково вдалося реставрувати пам'ятку архітектури – садибу Круглий двір.

Газопостачання продовжують відновлювати в Охтирці, Тростянці та Великописарівській територіальній громаді.

В адмінбудівлі у селі Пересипки проведено внутрішні роботи та зовнішнє фарбування будівлі. Наразі вже відновлюються асфальтові доріжки.

Упорядковано території також у селах Князівка, Сахарове, Бояро-Лежачі та Манухівка.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що на Чернігівщині відкрили рух тимчасовою переправою через річку Снов.