Депутат Держдуми РФ погрожує світу ядерним ударом (відео)

Російське телебачення знову намагається переконати, що Росія «велика й могутня»

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов вкотре погрожує світу ядерним ударом.

Цього разу, в ефірі російського телебачення, він став розповідати, що використання ядерної зброї ледь чи не обов'язкове. За його словами, Росія може перехоплювати будь-які ракети, тож не треба боятися удару у відповідь.

Депутата, який з'їхав з глузду, не може зупинити навіть ведучий пропагандистського каналу.

Нагадаємо, раніше в ефірі телеканалу «Росія 1» російська пропагандистка Ольга Скабеєва та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров побічно натякнув, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю.

Також раніше президент Володимир Зеленський попередив, що світові треба готуватись до ядерного удару агресора.

Читайте також: