  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія готує великий наступ на Луганщині

    Ворог докладе максимум зусиль, щоб прорватися в Сєвєродонецьк або Попасну - Росія готує великий наступ на Луганщині
    Ворог докладе максимум зусиль, щоб прорватися в Сєвєродонецьк або Попасну
    фото: Сергій Гайдай

    Ситуація в Попасній дуже важка: місто майже повністю зруйноване

    У Луганській області сили оборони готуються до більш потужних наступів російських окупантів у найближчі три-чотири дні. Про це голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

    «Готуємося до більш потужних наступів в найближчі три-чотири дні. Вони кинуть всі зусилля, щоб прорватися в Сєвєродонецьк або в Попасну», – зазначив він.

    При цьому Гайдай висловив упевненість, що Сили оборони відіб'ють атаки ворога.

    Гайдай також повідомив, що ситуація в Попасній вже давно дуже важка. Місто майже повністю зруйноване.

    «Тому що її цілодобово бомблять, розстрілюють з усіх видів озброєння й іноді навіть батальйонами атакують позиції наших військових», – додав він.

    Крім того, Гайдай розповів, що в селі Воєводівка біля Сєвєродонецька тривають запеклі бої, і кілька разів населений пункт вже переходив до рашистів, але потім наші війська відбивали його.

    Також тривають бої в селі Білогорівка біля Лисичанська, де ворог намагається захопити позиції для того, щоб взяти в оточення всіх військових, які знаходяться на підконтрольній території Луганської області.

    Гайдай повідомляв, що напередодні рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 6 травня
    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія готує великий наступ на Луганщині