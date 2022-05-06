Росія готує великий наступ на Луганщині

Ворог докладе максимум зусиль, щоб прорватися в Сєвєродонецьк або Попасну

Ситуація в Попасній дуже важка: місто майже повністю зруйноване

У Луганській області сили оборони готуються до більш потужних наступів російських окупантів у найближчі три-чотири дні. Про це голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

«Готуємося до більш потужних наступів в найближчі три-чотири дні. Вони кинуть всі зусилля, щоб прорватися в Сєвєродонецьк або в Попасну», – зазначив він.

При цьому Гайдай висловив упевненість, що Сили оборони відіб'ють атаки ворога.

Гайдай також повідомив, що ситуація в Попасній вже давно дуже важка. Місто майже повністю зруйноване.

«Тому що її цілодобово бомблять, розстрілюють з усіх видів озброєння й іноді навіть батальйонами атакують позиції наших військових», – додав він.

Крім того, Гайдай розповів, що в селі Воєводівка біля Сєвєродонецька тривають запеклі бої, і кілька разів населений пункт вже переходив до рашистів, але потім наші війська відбивали його.

Також тривають бої в селі Білогорівка біля Лисичанська, де ворог намагається захопити позиції для того, щоб взяти в оточення всіх військових, які знаходяться на підконтрольній території Луганської області.

Гайдай повідомляв, що напередодні рашисти цілили по «Азоту», а розбомбили одну з останніх АЗС на Луганщині.