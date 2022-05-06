Росіяни потрощили автівки на українських номерах у Нідерландах

Громадяни Росії побили автомобілі на українських номерах у порту Роттердама

Громадяни Росії навіть за кордоном не дають спокою українцям. Вночі вони розтрощили усі автівки з українськими номерами, які були припарковані біля лайнера у порту міста Роттердам (Нідерланди). Саме цим лайнером і вдалося евакуювати жінок та дітей з Маріуполя, який ледь не цілодобово трощать рашисти. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами очевидців, на місці події працюють нині багато поліції та представників Червоного хреста.

«Маріупольці кажуть що ця агресія через те, що Нідерланди відмовились обслуговувати російські судна. Мабуть, це краща відповідь в суперечці, чи винен у війні лише Путін, або всі громадяни Російської Федерації. Допоки не будуть скасовані візи для росіян – в Європі не буде спокою нікому», – зауважив посадовець.

Скріншот з Telegram-каналу Петра Андрющенка

Нагадаємо, у ніч на 6 березня із території заводу «Азовсталь», а також із Маріуполя вдалося евакуювати близько 500 цивільних осіб. Представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста провели складну операцію і координували свої дії з представниками російських окупантів.