Посольство Польщі в Тель-Авіві обмалювали свастиками
- Сьогодні, 09:14
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Reuters
Ймовірно, акт вандалізму скоїли у відповідь на слова польського прем’єра
Невідомі намалювали на воротах посольства Польщі в Ізраїлі свастики. Про це повідомляє видання BBC.
У неділю на воротах та дошці оголошень посольства знайшли намальовані маркером свастики та антипольські образливі слова, зокрема слово «вбивця».
Поліція Тель-Авіва проводить розслідування і шукає винуватців. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вандалізм щодо будівлі дипломатичної місії.
Відзначимо, що на безпековій конференції в Мюнхені прем’єр-міністр Польщі Моравецький прирівняв «єврейських злочинців» до польських та інших, що негайно викликало критику з боку прем'єр-міністра Ізраїлю, який називав слова польського прем’єра «обурливими».