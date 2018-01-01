Посольство Польщі в Тель-Авіві обмалювали свастиками

Ймовірно, акт вандалізму скоїли у відповідь на слова польського прем’єра

Невідомі намалювали на воротах посольства Польщі в Ізраїлі свастики. Про це повідомляє видання BBC. У неділю на воротах та дошці оголошень посольства знайшли намальовані маркером свастики та антипольські образливі слова, зокрема слово «вбивця». Поліція Тель-Авіва проводить розслідування і шукає винуватців. Наразі ніхто не взяв на себе