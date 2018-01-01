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    Посольство Польщі в Тель-Авіві обмалювали свастиками

    Ймовірно, акт вандалізму скоїли у відповідь на слова польського прем’єра
    Невідомі намалювали на воротах посольства Польщі в Ізраїлі свастики. Про це повідомляє видання BBC. У неділю на воротах та дошці оголошень посольства знайшли намальовані маркером свастики та антипольські образливі слова, зокрема слово «вбивця». Поліція Тель-Авіва проводить розслідування і шукає винуватців. Наразі ніхто не взяв на себе
    • Сьогодні, 09:14
    • Розсилка
    Reuters

    Ймовірно, акт вандалізму скоїли у відповідь на слова польського прем’єра

    Невідомі намалювали на воротах посольства Польщі в Ізраїлі свастики. Про це повідомляє видання BBC.

    У неділю на воротах та дошці оголошень посольства знайшли намальовані маркером свастики та антипольські образливі слова, зокрема слово «вбивця».

    Поліція Тель-Авіва проводить розслідування і шукає винуватців. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вандалізм щодо будівлі дипломатичної місії.

    Відзначимо, що на безпековій конференції в Мюнхені прем’єр-міністр Польщі Моравецький прирівняв «єврейських злочинців» до польських та інших, що негайно викликало критику з боку прем'єр-міністра Ізраїлю, який називав слова польського прем’єра «обурливими».

    Ізраїль вандалізм посольство розслідування поліція
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