Порошенко зголосився допомогти розслідуванню справи Майдану

Глава держави заявив про намір взяти участь у судовому засіданні

Президент України Петро Порошенко має намір взяти участь у судовому засіданні щодо розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності. Про це він заявив в ході церемонії відкриття виставки, що присвячена учасникам Революції гідності - творчим особистостям «Переведи мене через Майдан» в Києві. «Зло має бути покаране, і тому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Глава держави заявив про намір взяти участь у судовому засіданні

Президент України Петро Порошенко має намір взяти участь у судовому засіданні щодо розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності. Про це він заявив в ході церемонії відкриття виставки, що присвячена учасникам Революції гідності - творчим особистостям «Переведи мене через Майдан» в Києві.

«Зло має бути покаране, і тому вперше в українській історії я прийняв рішення взяти участь в судовому процесі. Безпрецедентно, коли президент особисто це робить. Але це справа кожного з нас», - сказав він.

Порошенко заявив, поділяє незадоволення суспільства темпами розслідування справи Майдану, так само як і швидкістю судових процесів.

«В той же час добре усвідомлюю масштаб злочину, рівно як і необхідність юридично бездоганної доказової бази та неухильного дотримання всіх процесуальних норм...», - додав глава держави.

Раніше у Києві пройшов молебень пам’яті загиблих учасників Революції Гідності.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули більше ста осіб, кілька десятків зникли безвісти, більше тисячі дістали поранень.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику «Справу Майдану», яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).