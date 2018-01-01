У штабі АТО розповіли деталі смерті військового від рук товариша

Раніше у ЗМІ повідомили, що військовий застрелив товариша через конфлікт

Штаб Антитерористичної операції на Донбасі повідомляє, що військовослужбовець смертельно поранив товариша по службі випадково. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook. У штабі відзначають, що інцидент стався в одній із військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання у районі проведення АТО.



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Раніше у ЗМІ повідомили, що військовий застрелив товариша через конфлікт

Штаб Антитерористичної операції на Донбасі повідомляє, що військовослужбовець смертельно поранив товариша по службі випадково. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

У штабі відзначають, що інцидент стався в одній із військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання у районі проведення АТО.

«За попередньою інформацією, 18 лютого, внаслідок необережного поводження зі зброєю, військовослужбовець поранив товариша по службі. На місці події пораненому надали невідкладний комплекс медичної допомоги та евакуювали до військового медичного закладу.

На жаль, медикам не вдалося врятувати життя військовослужбовця», - йдеться у повідомленні.

Причини та подробиці надзвичайної події зараз з’ясовуються представниками Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що військовий Збройних сил України у місті Мар'їнка Донецької області, застрелив співслужбовця. Повідомлялося, що конфлікт виник між двома військовослужбовцями частини А-0409 (30-а окрема механізована бригада).