На Київщині пролунали вибухи (фото, відео)

Перебувайте в укриттях і не нехтуйте сигналом тривоги

Під ранок 25 червня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть, що начебто працює протиповітряна оборона.

О 3.20 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.

Нагадаємо, не можна фільмувати та викладати в інтернет місця «прильотів», якщо такі є.

До слова, також уночі в Дніпрі пролунали вибухи.

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