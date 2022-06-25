На Київщині пролунали вибухи (фото, відео)
По всій Україні лунали сирени
фото з соцмереж
Перебувайте в укриттях і не нехтуйте сигналом тривоги
Під ранок 25 червня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть, що начебто працює протиповітряна оборона.
О 3.20 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.
Нагадаємо, не можна фільмувати та викладати в інтернет місця «прильотів», якщо такі є.
До слова, також уночі в Дніпрі пролунали вибухи.
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