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    Новини

    На Київщині пролунали вибухи (фото, відео)

    По всій Україні лунали сирени - На Київщині пролунали вибухи (фото, відео)
    По всій Україні лунали сирени
    фото з соцмереж

    Перебувайте в укриттях і не нехтуйте сигналом тривоги

    Під ранок 25 червня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці пишуть, що начебто працює протиповітряна оборона.

    О 3.20 на всі території України лунали сирени, оголошена всеукраїнська повітряна тривога.

    Нагадаємо, не можна фільмувати та викладати в інтернет місця «прильотів», якщо такі є.

    До слова, також уночі в Дніпрі пролунали вибухи.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині пролунали вибухи (фото, відео)