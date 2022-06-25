У Дніпрі пролунали вибухи
На півдні та сході України лунала повітряна тривога
У Дніпрі уночі 25 червня чутні вибухи, в місті вночі кілька разів спрацьовувала сирена повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».
Жителів просять залишатися в укриттях.
Також раніше мешканці Харкова повідомляли, що у їхньому місті теж лунають вибухи.
Як відомо, надвечір 24 червня окупанти обстріляли Зеленодольськ. Також ворог протягом доба вів обстріл мирних населених пунктів по всій лінії зіткнення з усіх видів реактивних систем залпового вогню (РЗСВ), ствольної артилерії, мінометів.
Нагадаємо, учора рашисти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині, є руйнування.
Ворог поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській.
Перед чим ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілася нафтобаза.