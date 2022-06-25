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    Події в Україні

    У Дніпрі пролунали вибухи

    Не нехтуйте безпекою, йдіть в укриття - У Дніпрі пролунали вибухи
    Не нехтуйте безпекою, йдіть в укриття
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    На півдні та сході України лунала повітряна тривога

    У Дніпрі уночі 25 червня чутні вибухи, в місті вночі кілька разів спрацьовувала сирена повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

    Жителів просять залишатися в укриттях.

    Також раніше мешканці Харкова повідомляли, що у їхньому місті теж лунають вибухи.

    Як відомо, надвечір 24 червня окупанти обстріляли Зеленодольськ. Також ворог протягом доба вів обстріл мирних населених пунктів по всій лінії зіткнення з усіх видів реактивних систем залпового вогню (РЗСВ), ствольної артилерії, мінометів.

    Нагадаємо, учора рашисти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині, є руйнування.

    Ворог поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській.

    Перед чим ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілася нафтобаза.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Дніпрі пролунали вибухи