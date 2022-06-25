У Дніпрі пролунали вибухи

Не нехтуйте безпекою, йдіть в укриття

На півдні та сході України лунала повітряна тривога

У Дніпрі уночі 25 червня чутні вибухи, в місті вночі кілька разів спрацьовувала сирена повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Жителів просять залишатися в укриттях.

Також раніше мешканці Харкова повідомляли, що у їхньому місті теж лунають вибухи.

Як відомо, надвечір 24 червня окупанти обстріляли Зеленодольськ. Також ворог протягом доба вів обстріл мирних населених пунктів по всій лінії зіткнення з усіх видів реактивних систем залпового вогню (РЗСВ), ствольної артилерії, мінометів.

Нагадаємо, учора рашисти з «Ураганів» ударили по Дніпропетровщині, є руйнування.

Ворог поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській.

Перед чим ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілася нафтобаза.

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