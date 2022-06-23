Оборона Києва. Як столичний регіон зустріне ворога в разі повторного наступу

Оборона Києва та області постійно вдосконалюється

У разі загрози повторного наступу на Київ будуть негайно відновлені вибухові інженерні загородження на оборонних рубежах. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк.

«У разі загострення обстановки буде вжито негайних заходів щодо встановлення вибухових інженерних загороджень на оборонних рубежах. Для виконання таких заходів визначено підрозділи, які у стислі строки (терміном до 6-8 год.) здатні виконати завдання щодо нарощення мінно-вибухових загороджень. На ймовірних напрямках висування противника з північного боку створюються лісові завали, вузли загородження. Основні мости підготовлені до руйнування. Крім того, встановлюються і невибухові інженерні загородження, довготривалі вогневі споруди тощо», – повідомив командувач.

Павлюк запевнив, що оборона Києва та Київщини постійно вдосконалюється, а підрозділи тероборони мають і протитанкові комплекси NLAW, і гранатомети Carl Gustaff, міномети і безпілотні літальні апарати. А незабаром спроможності військових значно поліпшаться завдяки міжнародній технічній допомозі країн-партнерів.

«Ми зробили висновки з перебігу бойових дій, які відбувалися на Київщині. І запевняю вас, що у нас є певні сплановані заходи для посилення оборони Києва. У сучасній обороні головною метою є відбити наступ сил противника, завдати йому максимальних втрат, утримати важливі райони (об’єкти) місцевості і в такий спосіб створити сприятливі умови для переходу в наступ. Озброєння підрозділів територіальної оборони має відповідати покладеним на них завданням», – наголосив Павлюк.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міноборони запевняє, що наразі загрози нападу білоруських військ на Україну немає.

До слова, у Києві МАФи біля станцій метрополітену, що перешкоджають доступу до укриттів та сховищ, будуть перенесені на інші локації.