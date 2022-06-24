Стало відомо, скільки мирних мешканців вбили окупанти на Київщині

Рашисти вбили на Київщині більше ніж 1300 цивільних

Близько 700 осіб були вбиті зі стрілецької зброї

Внаслідок російського вторгнення у Київській області загинули 1338 мирних жителів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба, в інтерв'ю італійському виданню «RSI» (Radio Swiss Italy).

«Цифри говорять самі за себе: 1338 мирних жителів загинули. Близько 700 осіб були вбиті зі стрілецької зброї. Понад 5 тисяч родин залишились без житла. Поміж іншим, близько 26 000 об’єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані повністю», – зазначив Кулеба.

За його словами, ОВА докладає максимум зусиль, аби, по-перше, підвищити рівень життя громадян Київської області, по-друге, забезпечити в правовому полі визнання військових злочинів проти українського народу.

«Надважливо, аби міжнародні медіа висвітлювали правдиву історію російсько-української війни і безпосередньо військових дій на Київщині. І ми дуже вдячні їм за це», – додав Кулеба.

Зазначимо, повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири місяці. Наразі йде 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, рашисти обстріляли населені пункти південних передмість Запоріжжя, зокрема, Кушугумську ОТГ. У переважній більшості пошкодження житлового фонду у приватному секторі не є критичним.

Також російські війська в ніч на 24 червня обстріляли пожежну частину у місті Костянтинівка Донецької області. Постраждали рятувальники.







