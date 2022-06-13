Загроза повторного нападу РФ на Київщину: область готується дати відсіч

12 червня влада Київщини провела перевірку прикордонних укріплень Київщини

Загроза повторного нападу Росії на столичний регіон зберігається. Тож, Київщина готується дати відсіч окупантам. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Важливо розуміти, що загроза повторного нападу Росії існує та існуватиме, доки ми не переможемо. Київська область готова дати належну відсіч ворогу», – зазначив він.

У зв’язку з цим 12 червня було проведено перевірку прикордонних укріплень Київщини і оглянуто один із рубежів оборони.

«Хочу вас запевнити, що позиції облаштовані, фортифікації надійні, підготовка сил оборони проводиться систематично. Дякую нашим військовим за гарну роботу», – сказав Кулеба.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть повторно розпочати наступ у напрямку на Київ, Суми та Чернігів.

Повідомлялося, що в Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових.

В кінці березня українські захисники звільнили від російських окупантів усі населені пункти Київської області. Відступаючи, росіяни мінували територію, катували та жорстоко вбивали мирних жителів. Правоохоронці виявили тіла 1084 цивільних, до 75% із них було вбито зі стрілецької зброї.