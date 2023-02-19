На Київщині рятувальники витягли з крижаної пастки трьох чоловіків

За допомогою човна та рятувальної мотузки вогнеборці дістали з води потерпілих

Одного потерпілого, який провалився під лід, і досі шукають

У селі Іванівка Узинської територіальної громади, що на Київщині, троє людей провалилися під кригу. Про це інформує ДСНС.

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Після прибуття на виклик рятувальники встановили, що двоє рибалок на середині ставу провалилися під лід. Двоє небайдужих чоловіків кинулись їм на допомогу, в результаті чого під кригою опинилися всі четверо.

На місці події перебували працівники Національної поліції, які витягли одного з чоловіків до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

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За допомогою човна та рятувальної мотузки вогнеборці дістали з води ще двох чоловіків, всіх потерпілих передали медикам для надання медичної допомоги.

Наразі інформація щодо останнього учасника події встановлюється, тривають пошукові дії.

Раніше, 18 лютого, в Обухівському районі врятували горе-рибалок. Чоловіки провалились під лід, та були на відстані 20 метрів від берега.

Нагадаємо, у Рівному провалився під лід та загинув підліток. Трагедія трапилася в суботу, 11 лютого, саме цього дня хлопець святкував свій день народження, йому виповнилося 14 років.