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На Київщині рятувальники витягли з крижаної пастки трьох чоловіків

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Київщині рятувальники витягли з крижаної пастки трьох чоловіків
За допомогою човна та рятувальної мотузки вогнеборці дістали з води потерпілих
фото: ДСНС України

Одного потерпілого, який провалився під лід, і досі шукають

У селі Іванівка Узинської територіальної громади, що на Київщині, троє людей провалилися під кригу. Про це інформує ДСНС.

Після прибуття на виклик рятувальники встановили, що двоє рибалок на середині ставу провалилися під лід. Двоє небайдужих чоловіків кинулись їм на допомогу, в результаті чого під кригою опинилися всі четверо.

На місці події перебували працівники Національної поліції, які витягли одного з чоловіків до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

За допомогою човна та рятувальної мотузки вогнеборці дістали з води ще двох чоловіків, всіх потерпілих передали медикам для надання медичної допомоги.

Наразі інформація щодо останнього учасника події встановлюється, тривають пошукові дії.

Раніше, 18 лютого, в Обухівському районі врятували горе-рибалок. Чоловіки провалились під лід, та були на відстані 20 метрів від берега. 

Нагадаємо, у Рівному провалився під лід та загинув підліток. Трагедія трапилася в суботу, 11 лютого, саме цього дня хлопець святкував свій день народження, йому виповнилося 14 років.

Теги: рятувальники

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