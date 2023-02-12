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У Рівному підліток загинув на свій день народження: подробиці трагедії

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Рівному підліток загинув на свій день народження: подробиці трагедії
Рятувальники шукали підлітка, який провалився під кригу, більше трьох годин
фото: Поліція Рівненської області/Facebook

Правоохоронці встановлюють причини інциденту

У Рівному провалився під лід та загинув підліток. Трагедія трапилася в суботу, 11 лютого, саме цього дня хлопець святкував свій день народження, йому виповнилося 14 років. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

У Рівному підліток загинув на свій день народження: подробиці трагедії фото 1

Троє хлопців провались під лід на місцевій водоймі в мікрорайоні «Ювілейний». Двох із них вдалось одразу врятувати. Їх госпіталізували. Третього рятувальники шукали більше трьох годин. Його виявили мертвим у водоймі.

Правоохоронці встановлюють причини трагедії.

Раніше на Київщині рятувальникам вдалося розблокувати крижаний затор на Десні. Так, у Броварському районі були проведені відповідні роботи для звільнення гирла річки.

Нагадаємо, на Київщині через льодовий затор підтопило будинки: сапери підірвали кригу.

Напередодні сапери провели серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я, аби знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах. 

Раніше повідомлялося, що на Київщині у Вишгородському районі опівдні 7 січня рятувальники ДСНС отримали повідомлення про те, що в селі Нижча Дубечня на озері під лід провалилась людина.

До слова, у грудні спецпризначенці врятували киянку, яка разом із собакою провалилася під лід. Правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води. 

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Теги: трагедія рятувальники поліція день народження звільнення відео затор

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