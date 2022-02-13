  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Кривому Розі дівчатка провалилися під лід, одна з них загинула (відео)

    У Кривому Розі під час прогулянки дві дівчинки провалилися під лід - У Кривому Розі дівчатка провалилися під лід, одна з них загинула (відео)
    У Кривому Розі під час прогулянки дві дівчинки провалилися під лід
    фото з відкритих джерел

    Пошуки дитини у крижаній воді тривали близько двох годин

    У Дніпропетровській області дві маленькі дівчинки під час прогулянки провалилися під кригу, одна із них загинула. Про це повідомляє пресслужбаГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Трагічний інцидент стався ввечері 12 лютого у Саксаганському районі Кривого Рогу.

    Рятувальників викликали випадкові перехожі, які гуляли поблизу місцевої балки Калетина: самотужки люди встигли врятувати лише одну дівчинку.

    «Дитину віком приблизно 10 років працівники поліції госпіталізували. Попередній діагноз – переохолодження, шок», – йдеться у повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Кривому Розі дівчатка провалилися під лід, одна з них загинула (відео)
    У Кривому Розі дівчатка провалилися під лід, одна з них загинула (відео)
    У Кривому Розі дівчатка провалилися під лід, одна з них загинула (відео)
    У Кривому Розі дівчатка провалилися під лід, одна з них загинула (відео)
    фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    Рятувальникам дівчинка встигла розповісти, що вона була з подружкою, яка провалилася під тонку кригу разом із нею.

    Пошуки другої дитини у крижаній воді тривали близько двох годин. Бездиханне тіло дівчинки (приблизно 11 років) знайшли на чотириметровій глибині за 20 м від берега.

    За попередньою інформацією, наразі розшукуються батьки дівчаток. На місці інциденту працює поліція.

    Раніше повідомлялося, що у Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега. Один із них – потонув.

    За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

    На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Читайте також:
    Теги: ДСНС діти рятувальники Дніпропетровщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Кривому Розі дівчатка провалилися під лід, одна з них загинула (відео)