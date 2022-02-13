У Кривому Розі дівчатка провалилися під лід, одна з них загинула (відео)

У Кривому Розі під час прогулянки дві дівчинки провалилися під лід

Пошуки дитини у крижаній воді тривали близько двох годин

У Дніпропетровській області дві маленькі дівчинки під час прогулянки провалилися під кригу, одна із них загинула. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Трагічний інцидент стався ввечері 12 лютого у Саксаганському районі Кривого Рогу.

Рятувальників викликали випадкові перехожі, які гуляли поблизу місцевої балки Калетина: самотужки люди встигли врятувати лише одну дівчинку.

«Дитину віком приблизно 10 років працівники поліції госпіталізували. Попередній діагноз – переохолодження, шок», – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам дівчинка встигла розповісти, що вона була з подружкою, яка провалилася під тонку кригу разом із нею.

Пошуки другої дитини у крижаній воді тривали близько двох годин. Бездиханне тіло дівчинки (приблизно 11 років) знайшли на чотириметровій глибині за 20 м від берега.

За попередньою інформацією, наразі розшукуються батьки дівчаток. На місці інциденту працює поліція.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега. Один із них – потонув.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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