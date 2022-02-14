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    На Київщині рибалки врятували собаку, яка провалилась під лід: зворушливе відео

    Чоловік у човні, прорубав шлях до собаки - На Київщині рибалки врятували собаку, яка провалилась під лід: зворушливе відео
    Чоловік у човні, прорубав шлях до собаки
    фото: скріншот з відео

    Пес провів у крижаній воді пів години

    На Київщині рибалка врятував пса від смерті. Чоловік у човні прорубав шлях до собаки, яка тонула в ополонці. Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

    Інцидент стався в селі Макарі. Як видно на відео, чоловік у човні, прорубав шлях до собаки, наче криголам, щоб врятувати її від холодної смерті.

    Скоріш за все, пес вибіг на кригу та під власною вагою провалився під кригу, оскільки на вулиці відлига і річки, ставки та озера починають танути.

    Як повідомили очевидці, пес провів в холодній воді під кригою близько 30 хвилин. Коли тварину врешті витягнули з води, її відвезли до ветеринарної клініки. А після огляду люди вирішили залишити пса собі.

    Раніше повідомлялося, що у Дніпрі двоє підлітків провалились під кригу на відстані 30 м від берега. Один із них – потонув.

    За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

    На водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє – діти. Рятувальники попереджають про небезпеку тонкої криги, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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    Теги: тварини рятувальники чоловік час
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    На Київщині рибалки врятували собаку, яка провалилась під лід: зворушливе відео