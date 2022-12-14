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У Києві спецпризначенці врятували жінку зі псом, які провалилися під лід (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві спецпризначенці врятували жінку зі псом, які провалилися під лід (відео) 
Наразі життям господині та її улюбленця нічого не загрожує 
скріншот із відео

Киянка намагалася врятувати собаку, та сама опинилася в воді 

Київські спецпризначенці 14 грудня врятували киянку, яка разом із собакою провалилася під лід. Правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли жінку разом із песиком із крижаної води. Наразі з ними все добре, їхньому життю нічого не загрожує. Про це інформує МВС України.

Сьогодні вранці, патрулюючи територію Дарницького району столиці, два екіпажі полку поліції особливого призначення №1 отримали виклик про те, що жінка провалилася під лід у воду. Поліцейські швидко прибули за адресою та кинулись на допомогу потерпілій.

З’ясувалось, що місцева мешканка прогулювалася разом із собакою, який вибіг на лід і провалився у водойму. Жінка самостійно намагалась врятувати домашнього улюбленця, але, вийшовши на крихкий лід, і сама опинилась у крижаній воді.

«Правоохоронці взяли два буксирувальні троси та мотузку і зв’язали їх між собою. Поліцейський Олександр Писаренко обв’язався тросом, ліг на кригу та повзком добрався до жінки з собакою, які були від берега на відстані близько 30 метрів. Колега Тарас Хращевський разом із іншими поліцейськими допомагав рятівнику вибратися з жінкою та собакою на берег», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також одразу викликали лікарів, які надали жінці необхідну медичну допомогу.

Наразі життю киянки та її домашнього улюбленця нічого не загрожує. 

Нагадаємо, раніше рятувальники дістали кота з-під завалів житлового будинку у Києві, який Росія атакувала дронами-какмікадзе. 

Теги: водойма Київ жінка

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