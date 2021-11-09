На Київщині розгорнули мобільний госпіталь для хворих на Covid-19 (фото)

Прикордонники презентували дипкорпусу мобільний госпіталь

На Київщині відбулася презентація можливостей мобільного польового госпіталю Держприкордонслужби України. На захід у Міжнародний центр підготовки підрозділів Національної гвардії України прибуло близько пів сотні представників дипломатичного корпусу іноземних держав, військових та правоохоронних аташе тощо. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Прикордонники здійснили розгортання мобільного шпиталю, який може бути багатопрофільним, але зважаючи на нинішню ситуацію, демонструвався як інфекційний для лікування Covid-19.

Госпіталь розрахований на 60 ліжко-місць та автономно спроможний надавати кваліфіковану допомогу з лікування та діагностики чи евакуації на вищі рівні медичної допомоги.

Мобільний польовий госпіталь комплектується необхідною кількістю профільних лікарів, а також медсестер, фельдшерів. Він також може підсилюватися іншими фахівцями та надавати кваліфіковану медичну допомогу з елементами спеціалізованої.

Польовий госпіталь укомплектований балонами з киснем та кисневими концентраторами. В його складі є також автономний діагностичний комплекс, який дозволяє здійснювати якісне рентгенологічне, УЗД-обстеження, має пересувну лабораторію. Для автономної роботи в польових умовах госпіталь має генератори, що забезпечують його енергією та польову кухню.

Як повідомлялося, за минулу добу, 8 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1204 осіб, на Київщині – 905.