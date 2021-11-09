Стало відомо, скільки киян вже вакцинувалося від Covid-19

Київ відкриває все більше вакцинальних пунктів

Київ утримує лідерство у вакцинальній кампанії

Від початку вакцинальної кампанії у Києві здійснено понад 2,5 млн щеплень: однією дозою – майже 1,4 млн щеплень, другою дозою – понад 1,1 млн. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.

«Київ традиційно втримує лідерство у вакцинальній кампанії. За підрахунками Міністерства охорони здоров’я, загалом першу дозу вакцини проти Covid-19 отримало вже 57% населення столиці, повний курс щеплення – 45,7% киян», – сказала Старостенко.

Тим не менш, за її словами, місто продовжує нарощувати вакцинальні потужності.

«Ми відкриваємо нові тимчасові вакцинальні пункти у торговельно-розважальних центрах, ЦНАПах, на ринках, вокзалах – там, де містянам буде зручно швидко зробити щеплення. Загалом у столиці працює 40 таких пунктів, і з початку їхнього відкриття лише в торгових мережах уже здійснено понад 193 тис. щеплень. Кожен такий пункт працює із дотриманням усіх санітарних норм та стандартів», – наголосила заступниця голови КМДА.

Зазначимо, що на сьогодні у Києві працюють:

148 кабінетів щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки;

21 мінівакцинальний центр;

Центр масової вакцинації, створений на базі МВЦ;

53 мобільні бригади;

40 тимчасових вакцинальних пунктів у торговельно-розважальних центрах, Центрах надання адміністративних послуг, на Центральному автовокзалі та на Житньому ринку.

Як повідомлялося, Київщина займає друге місце за кількістю вакцинованих за тиждень людей після столиці.

До слова, МОЗ використав 8,5 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Кількість вакцинованих двома дозами українців становить понад 8 млн людей, однією – близько 11,5 млн.

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти Covid-19 є обов’язковим.