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    У Києві виявлено вдвічі більше нових хворих на Covid-19, ніж за попередню добу

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    У столиці зростає захворюваність на коронавірус - У Києві виявлено вдвічі більше нових хворих на Covid-19, ніж за попередню добу
    У столиці зростає захворюваність на коронавірус
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 53 людини

    За минулу добу, 8 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1204 осіб. Це на 598 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 7 листопада було зафіксовано 606 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 271 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 235 тис. осіб (за добу 8 листопада – 865)
    • померли понад 6,6 тис. людей (за добу – 53)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 157 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 905 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 136 тис. осіб (за добу 8 листопада – 348)
    • померли 3,5 тис. осіб (за добу – 31).

    8 листопада в Україні медики зафіксували майже 19 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,1 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    У столиці 7 листопада утворилися величезні черги охочих отримати вакцину від коронавірусу.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві виявлено вдвічі більше нових хворих на Covid-19, ніж за попередню добу