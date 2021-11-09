У Києві виявлено вдвічі більше нових хворих на Covid-19, ніж за попередню добу

У столиці зростає захворюваність на коронавірус

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 53 людини

За минулу добу, 8 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1204 осіб. Це на 598 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 7 листопада було зафіксовано 606 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 271 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 235 тис. осіб (за добу 8 листопада – 865)

померли понад 6,6 тис. людей (за добу – 53)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 157 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 905 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 136 тис. осіб (за добу 8 листопада – 348)

померли 3,5 тис. осіб (за добу – 31).

8 листопада в Україні медики зафіксували майже 19 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,1 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

У столиці 7 листопада утворилися величезні черги охочих отримати вакцину від коронавірусу.

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