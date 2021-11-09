У Києві виявлено вдвічі більше нових хворих на Covid-19, ніж за попередню добу
Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 53 людини
За минулу добу, 8 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1204 осіб. Це на 598 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 7 листопада було зафіксовано 606 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 271 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 235 тис. осіб (за добу 8 листопада – 865)
- померли понад 6,6 тис. людей (за добу – 53)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 157 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 905 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 136 тис. осіб (за добу 8 листопада – 348)
- померли 3,5 тис. осіб (за добу – 31).
8 листопада в Україні медики зафіксували майже 19 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,1 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.
У столиці 7 листопада утворилися величезні черги охочих отримати вакцину від коронавірусу.