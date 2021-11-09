Київщина отримала ще понад 200 тис. доз вакцини від коронавірусу

Керівництво області закликає мешканців Київщини вакцинуватися

Київщина отримала від Міністерства охорони здоров’я чергову партію вакцини проти коронавірусу. Про це 9 листопада повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

Ідеться про:

100 тисяч доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech,

117 тисяч доз Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

«У регіоні працюють центри та пункти щеплень, мобільні бригади. Закликаю всіх, хто ще вагається: вакцинація наразі – єдиний надійний спосіб захистити своє здоров‘я, та, як мінімум, не допустити важкого перебігу хвороби», – звернувся до мешканців Київщини голова ОДА.

Також він повідомив, що щеплення проти коронавірусу в Київській області вже отримали понад 678 тис. осіб. Повний курс вакцинації в регіоні пройшли майже 462 тис. жителів.

Як повідомлялося, Київщина займає друге місце за кількістю вакцинованих за тиждень людей.

До слова, МОЗ використав 8,5 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Кількість вакцинованих двома дозами українців становить понад 8 млн людей, однією – близько 11,5 млн.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти Covid-19 є обов’язковим.



