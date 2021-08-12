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    На Київщині рухнув погреб, під завалами опинились люди (фото)

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    Рятувальники деблокували потерпілих з-під завалу - На Київщині рухнув погреб, під завалами опинились люди (фото)
    Рятувальники деблокували потерпілих з-під завалу
    Фото: ДСНС

    Під час ремонту стався обвал цегляних стін та стелі погреба

    У середу, 11 серпня, у с. Кулябівка Яготинської міської громади стався обвал погреба та під завалом опинилися двоє осіб. Повідомлення про це надійшло до диспетчерської служби 28 Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

    На місце виклику було направлено рятувальників, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники встановили, що на території приватного подвір’я під час проведення ремонтних робіт стався обвал цегляних стін та стелі погреба, внаслідок чого затисло двох осіб.

    Рятувальники провели розбір завалу та деблокували потерпілих.

    Після проведених аварійно-рятувальних робіт чоловіків було піднято на гору та передано працівникам екстреної медичної допомоги.

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    На Київщині рухнув погреб, під завалами опинились люди (фото)
    На Київщині рухнув погреб, під завалами опинились люди (фото)
    На Київщині рухнув погреб, під завалами опинились люди (фото)
    На Київщині рухнув погреб, під завалами опинились люди (фото)

    Як повідомлялося, в кінці липня в Дарницькому районі Києва в одному з приватних дворів стався обвал грунту. В результаті загинув чоловік.

    Теги: ДСНС Київщина надзвичайні ситуації рятувальники
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    На Київщині рухнув погреб, під завалами опинились люди (фото)