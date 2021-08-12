У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)

Рятувальники понад годину гасили пожежу

У четвер, 12 серпня, виникла пожежа у гаражах на вул. Михайла Бойчука, 45 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 8:55, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в двоповерховій будівлі з розповсюдженням вогню на поруч розташовані гаражі. Рятувальники евакуювали автомобілі з гаражів.

О 09:46 пожежу було локалізовано на площі 400 кв. м та о 10:01 – ліквідовано.

Гасіння пожежі значно ускладнювала відсутність поблизу пожежних гідрантів. Саме тому вогнеборцями було організовано постійний підвіз води та прокладання додаткових магістральних ліній до найближчих гідрантів.

На місці події залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, 11 серпня пізно ввечері сталась пожежа у 5-поверховому гуртожитку на вул. Електриків, 26/8 у Подільському районі столиці.