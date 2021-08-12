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    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)

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    Рятувальники евакуювали автомобілі з гаражів, деякі автівки згоріли - У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    Рятувальники евакуювали автомобілі з гаражів, деякі автівки згоріли
    Фото: ДСНС

    Рятувальники понад годину гасили пожежу

    У четвер, 12 серпня, виникла пожежа у гаражах на вул. Михайла Бойчука, 45 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 8:55, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в двоповерховій будівлі з розповсюдженням вогню на поруч розташовані гаражі. Рятувальники евакуювали автомобілі з гаражів.

    О 09:46 пожежу було локалізовано на площі 400 кв. м та о 10:01 – ліквідовано.

    Гасіння пожежі значно ускладнювала відсутність поблизу пожежних гідрантів. Саме тому вогнеборцями було організовано постійний підвіз води та прокладання додаткових магістральних ліній до найближчих гідрантів.

    На місці події залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

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    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)
    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

    Як повідомлялося, 11 серпня пізно ввечері сталась пожежа у 5-поверховому гуртожитку на вул. Електриків, 26/8 у Подільському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    У Києві сталась масштабна пожежа: горіли гаражі з автівками (фото)