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    На Закарпатті надзвичайники врятували трьох дітей, яких ледь не змило рікою

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    На Закарпатті рятувальники витягли з води трьох дітей, яких ледь не змило рікою - На Закарпатті надзвичайники врятували трьох дітей, яких ледь не змило рікою
    На Закарпатті рятувальники витягли з води трьох дітей, яких ледь не змило рікою
    Фото з выдкритих джерел

    Внаслідок сильного дощу маленькі рибалки опинились серед бурхливої стихії

    У смт Міжгір'я Хустського району Закарпатської області надзвичайники врятували трьох хлопчиків, які опинились посеред ріки через сильні опади. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Подія трапилась сьогодні близько 20 години.

    «Діти 10 та 11 років пішли порибалити на річку Ріка, однак внаслідок сильного дощу вода почала прибувати і маленькі рибалки опинились серед бурхливої стихії. Вони почали кликати на допомогу, тож їх почули місцеві мешканці й викликали рятувальників», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, бійці ДСНС врятували дітей та передали до рук батьків. Діти відбулись переляком.

    Як повідомлялося, у минулі вихідні в Києві на озері Радунка втопилася 22-річна дівчина, яка була на третьому місяці вагітності.

    5 липня на поручні ескалатора у переході між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота» було виявлено підозрілий предмет. На місці працювали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група. Під час перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено.

    Теги: ДСНС Закарпаття вода діти
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    На Закарпатті надзвичайники врятували трьох дітей, яких ледь не змило рікою