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    У Києві через обвал ґрунту загинув чоловік

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    У Києві загинув чоловік через обвал ґрунту - У Києві через обвал ґрунту загинув чоловік
    У Києві загинув чоловік через обвал ґрунту
    Фото: ДСНС

    На жителя столиці обвалився товстий шар грунту, коли той перебував глибоко під землею

    У Києві в Дарницькому районі на вулиці Садовій в одному з приватних дворів стався обвал грунту. В результаті загинув чоловік. Про це повідомляє ДСНС в Києві.

    «До місця виклику було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення», - йдеться в повідомленні.

    З'ясувалося, що чоловік копав колодязь в приватному дворі. Коли він був на глибині близько чотирьох метрів, його засипало землею. Рятувальники намагалися його витягти з-під завалів за допомогою аварійно-рятувального інструменту, але дістати його живим так і не вдалося.

    «На жаль, чоловік отримав травми, несумісні з життям», - уточнили рятувальники.

    Тіло чоловіка передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин його смерті.

    Під час рятувальної операції було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Теги: ДСНС рятувальники чоловік
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    У Києві через обвал ґрунту загинув чоловік