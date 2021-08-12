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    Вночі в Києві палав гуртожиток університету

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    Загоряння виникло в одній із кімнат на третьому поверсі гуртожитку - Вночі в Києві палав гуртожиток університету
    Загоряння виникло в одній із кімнат на третьому поверсі гуртожитку
    Фото: ДСНС

    Мешканці гуртожитку покинули приміщення до прибуття вогнеборців

    У середу, 11 серпня, сталась пожежа у 5-поверховому гуртожитку на вул. Електриків, 26/8 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 22:06, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

    Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із кімнат на третьому поверсі на площі 8 кв. м.

    До прибуття рятувальників персонал гуртожитку вивів на подвір’я мешканців, життю та здоров’ю загрози не було.

    О 22:35 пожежу було локалізовано та о 22:40 – ліквідовано.

    До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Зазначимо, що на вул. Електриків, 26/8 знаходиться гуртожиток Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

    Нагадаємо, 22 липня сталась пожежа у студентському гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на вул. Блакитного, 4 у Голосіївському районі столиці.

    Раніше сталась пожежа у п’ятиповерховому гуртожитку Київського Національного лінгвістичного університету на вул. Красилівській, 8/4 у Голосіївському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вуз рятувальники
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    Вночі в Києві палав гуртожиток університету