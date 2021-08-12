Вночі в Києві палав гуртожиток університету

Загоряння виникло в одній із кімнат на третьому поверсі гуртожитку

Мешканці гуртожитку покинули приміщення до прибуття вогнеборців

У середу, 11 серпня, сталась пожежа у 5-поверховому гуртожитку на вул. Електриків, 26/8 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 22:06, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в одній із кімнат на третьому поверсі на площі 8 кв. м.

До прибуття рятувальників персонал гуртожитку вивів на подвір’я мешканців, життю та здоров’ю загрози не було.

О 22:35 пожежу було локалізовано та о 22:40 – ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.

Зазначимо, що на вул. Електриків, 26/8 знаходиться гуртожиток Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Нагадаємо, 22 липня сталась пожежа у студентському гуртожитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на вул. Блакитного, 4 у Голосіївському районі столиці.

Раніше сталась пожежа у п’ятиповерховому гуртожитку Київського Національного лінгвістичного університету на вул. Красилівській, 8/4 у Голосіївському районі столиці.