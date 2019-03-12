Шквалистий вітер залишив без світла 168 селищ на Київщині



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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач у Київській області залишаються знеструмленими 168 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Всього залишаються знеструмленими 537 населених пунктів у 15 областях України.

Внаслідок поривів вітру у 15 областях та Києві залишаються пошкодженими дахи 270 будівель (було пошкоджено 310, відновлено 40).

Протягом доби підрозділами ДСНС прибрано понад 160 повалених дерев.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди.

Як повідомлялося, у Києві негода наробила серйозного лиха.

До слова, «Главком» раніше повідомляв, що 12 березня через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Столичні рятувальники отримали численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.

А в Борисполі на вулиці Київський шлях обвалилась частина стіни багатоповерхового будинку.