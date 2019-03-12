У Борисполі обвалилася частина стіни багатоповерхівки



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Будинок був зведений понад 30 років тому, і це не перше пошкодження будівлі

У Борисполі на вулиці Київський шлях обвалилась частина стіни багатоповерхового будинку.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок.

«Обвал частини стіни на будинку Київський шлях 87, добре, що нікого не вбило. Ось так у нас в Борисполі будують«, - написав він.

За словами місцевого чиновника, у результаті інциденту постраждалих немає.

Він також зазначив, що за словами мешканців, будинок був зведений понад 30 років тому, і це не перше пошкодження будівлі.

Як повідомлялося, у Києві негода наробила серйозного лиха.

До слова, «Главком» раніше повідомляв, що сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах.

Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.

Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

Як повідомлялося, у Києві до кінця доби 11 березня очікуються пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).