  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Борисполі обвалилася частина стіни багатоповерхівки

    • Розсилка
    У Борисполі обвалилася частина стіни багатоповерхівки

    Будинок був зведений понад 30 років тому, і це не перше пошкодження будівлі

    У Борисполі на вулиці Київський шлях обвалилась частина стіни багатоповерхового будинку.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок.

    «Обвал частини стіни на будинку Київський шлях 87, добре, що нікого не вбило. Ось так у нас в Борисполі будують«, - написав він.

    За словами місцевого чиновника, у результаті інциденту постраждалих немає.

    Він також зазначив, що за словами мешканців, будинок був зведений понад 30 років тому, і це не перше пошкодження будівлі.

    Як повідомлялося, у Києві негода наробила серйозного лиха. 

    До слова, «Главком» раніше повідомляв, що сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

    Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

    Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах. 

    Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

    Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті. 

    Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

    Як повідомлялося, у Києві до кінця доби 11 березня очікуються пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

    Читайте також
    Київщина Facebook будинок вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ