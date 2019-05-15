На Київщині собака жорстоко покусав 8-річну дівчинку



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Працівники поліції встановлюють власника собаки

У місті Вишневе, під Києвом, до лікарні госпіталізовано 8-річну дівчинку, яку сильно покусав собака. У дитини численні укушені рани обличчя і тіла.

Повідомлення про надання медичної допомоги дівчинці надійшло до поліції Київщини від чергового лікаря обласної дитячої лікарні 14 травня о 20-й годині. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На місці події працювали співробітники Вишнівського відділення поліції, працівники ювенальної превенції.

Встановлено, що школярка разом ще з двома подружками гуляла ввечері біля будинку. В цей час до дітей підбігла собака, яка накинулась на одну з дівчат. Дві інші - злякались і втекли. А покусана дівчинка повернулась додому і розповіла про напад батьку, який викликав швидку медичну допомогу.

Наразі стан здоров’я дівчинки задовільний, вона перебуває на лікуванні.

Працівники поліції встановлюють власника собаки. В разі відсутності господаря поліцейські звернуться до відповідних місцевих організацій, щоб ізолювати тварину та встановити наявність у неї небезпечних інфекційних хвороб.