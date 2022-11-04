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На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: де буде гучно

Альона Боженко
glavcom.ua
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: де буде гучно
На Київщині можуть лунати вибухи через розмінування
фото ілюстративне

Місцева влада закликає жителів Київщини дотримуватися правил безпеки

В Бучанському районі Київщини, 4 листопада, можуть лунати звуки вибухів через планове розмінування територій. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій в Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

У Київській обласній адміністрації попередили в можливі звуки вибухів та закликали дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

Теги: Київщина розмінування

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