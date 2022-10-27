Україна придбала найефективнішу машину для розмінування територій (фото)

Armtac 400 може зачищати понад 2 400 м² території на годину

Завдяки донатам через платформу зі збору коштів United24 Україна змогла придбати найбільшу і найефективнішу машину для розмінування територій Armtac 400, яка вже успішно виконує завдання в Харківській області. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Armtac 400 – найбільша і найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн грн. І вона вже виконує завдання в Харківській області. Це стало можливим завдяки вашим донатам через United24», – йдется в повідомленні.

Зазначається, що з Armtac 400 сапери будуть захищенішими. Адже він має дистанційне керування на відстані до 800 м. Це гарантує оператору безпеку. Також керувати машиною можна вручну – всередині броньованої та звукоізольованої кабіни.

Armtac 400 може зачищати понад 2 400 м² території на годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. А потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг.

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«ДСНС розміновує від 1000 до 1500 боєприпасів щодня. Нова машина допоможе робити це швидше та безпечніше. Укрпошта запустила марку з легендарним собакою-сапером Патроном, щоб купити ще один Armtac 400. Купити марку та допомогти зібрати кошти на ще одну машину ви можете на сайті Укрпошти», – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що на повне розмінування території України, де проходять чи проходили бойові дії, знадобиться до 10 років.