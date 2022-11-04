Кличко повідомив про ситуацію з електрикою у Києві

Влада Києва закликає містян економити електрику

Ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною. Станом на ранок 4 листопада без електропостачання залишають 450 тис. жителів столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора раза більше, ніж в попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни», – зазначив мер Києва.

Міський голова також звернувся до всіх жителів столиці з закликом максимально економити електроенергію, оскільки ситуація залишається складною.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 листопада, плануються відключення світла в 11 областях України.

Раніше повідомлялося, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.