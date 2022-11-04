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Графіки неактуальні. У Києві сьогодні будуть аварійні відключення світла

Альона Боженко
glavcom.ua
Графіки неактуальні. У Києві сьогодні будуть аварійні відключення світла
У Києві відбудуться екстрені відключення світла
фото ілюстративне

Екстрені служби працюють над врегулюванням ситуації в енергетичному секторі

У Києві сьогодні, 4 листопада, будуть аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що графіки відключень, які складені раніше, наразі не актуальні.

«Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною. Станом на ранок 4 листопада без електропостачання залишають 450 тис. жителів столиці. Міський голова звернувся до всіх жителів столиці з закликом максимально економити електроенергію.

Нагадаємо, у п’ятницю, 4 листопада, плануються відключення світла в 11 областях України.

Раніше повідомлялося, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.

Читайте також: Як правильно вмикати побутові прилади після відновлення електропостачання: інструкція

 

Теги: ДТЕК електроенергія Укренерго

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