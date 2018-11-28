На Київщині спалах африканської чуми свиней: оголошено карантин



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Лабораторними дослідженнями виділено ДНК вірусу африканської чуми свиней у загиблих свиней на Богуславщині

Карантин оголошено у Богуславському районі

У Богуславському районі Київської області виявлено африканську чуму свиней. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

«Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу виданого Випробувальним центром Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з патологічного матеріалу від загиблих свиней, що належали ТОВ «Агротехцентр Сервіс» (с. Дешки, Богуславський район, Київська область), виділено ДНК вірусу африканської чуми свиней», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим у Богуславському районі з 26 листопада було оголошено карантин щодо африканської чуми свиней.

До зони захисту віднесені села Дешки, Тептіївка та Калинівка. В зону нагляду увійшли м. Богуслав, села Розкопанці, Туники, Шупики, Карандинці, Семигори, Вільховець, Половецьке, Біївці, Москаленки, Киданівка, Яцюки, Ісайки, Івки, Хохітва, Поташня та мисливські господарства ТОВ «Українські лови», Богуславське МГ.

Суб’єктів господарювання всіх форм власності попереджено про обмеження руху живих свиней, торгівлі свинями та виготовлених із них продуктів на зазначених територіях.

Ситуація щодо африканської чуми свиней знаходиться під контролем Київської облдержадміністрації та Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.