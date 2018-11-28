У Білій Церкві згорів приватний будинок



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Причина пожежі встановлюється

Внаслідок пожежі загинула людина

У вівторок, 27 листопада, у Білій Церкві сталася пожежа у приватному будинку, що призвела до смерті однієї людини. Про це інформує ДСНС у Київській області.

За її даними, о 22:37 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу приватного будинку за адресою: місто Біла Церква, вулиця Сухоярська.

До місця виклику було направлено черговий караул 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить приватний житловий будинок на площі 56 кв. м в якому ймовірно знаходиться людина.

Пожежу локалізовано о 23:54 та повністю ліквідовано о 01:02.

Вогнем знищено будинок повністю.

Внаслідок пожежі загинув чоловік 1988 року народження.

Ймовірна причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 27 листопада в одному із приватних будинків на вул. Вітавській у Голосіївському районі Києва сталась пожежа. В ході ліквідації в будинку виявлено тіло чоловіка.