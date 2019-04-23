На Київщині сталися три ДТП: четверо постраждалих (фото)



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Автівка з'їхала в кювет і перекинулася Фото: Нацполіція

Дві автівки через перевищення швидкості злетіли в кювет

Минулої доби, 22 квітня, у Київській області сталося три ДТП, в яких четверо людей отримали травми.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області, ДТП сталися через перевищення швидкісного режиму. Двоє водіїв не впорались з керуванням і з’їхали у кювет. Ще в одній аварії керманич моторолера не обрав безпечної швидкості і скоїв наїзд на жінку-пішохода.

Так, у Білоцерківському районі на трасі між селами Піщана та Скребені 42-річний житель села Глушки, керуючи автомобілем Renault, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, з’їхав у кювет, де автівка перекинулась та зіткнулась з деревом. В результаті ДТП 41-річна пасажирка отримала травму голови, нижньої кінцівки і доставлена до лікарні.

Аналогічна аварія сталася у Вишгородському районі. Вночі о 03:20 год. на автодорозі Київ-Овруч житель с. Нові Петрівці, керуючи автівкою Honda Civic, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет та допустив наїзд на електроопору. 24-річного водія та його 21-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу.

У місті Вишгород водій на скутері збив жінку на пішохідному переході. 57-річну жительку міста Буча із забиттям ноги та руки доставлено до лікарні.

На місцях дорожніх аварій працювали слідчо-оперативні групи поліції, медики.

За всіма фактами ДТП триває перевірка, встановлюються всі обставини, опитуються свідки.