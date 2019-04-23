П’яна ДТП на Набережній у Києві: Geely врізався відбійник і протаранив Subaru (фото, відео)



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Geely отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

Водій «китайця» відзначав власний день народження і п'яний сів за кермо

У ніч на вівторок, 23 квітня, в Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій, поблизу пішохідного мосту, сталася ДТП: зіткнулися Geely SK і Subaru Forester.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, обидва автомобілі рухалися по Набережній в бік Подолу. Не доїжджаючи до пішохідного моста, Geely спочатку врізався в бетонний відбійник, після чого вдарив заднє крило Subaru і знову полетів у відбійник.

Було встановлено, що водій Geely знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти тест на вміст крові в алкоголі. Прилад показав 2,44 проміле. Даний показник перевищує допустиму норму в 12 разів.

Водій «китайця» зізнався, що відзначав власний день народження.

На місце ДТП виїжджали медики, але госпіталізація не знадобилася. Патрульні склали відповідні матеріали за фактом інциденту. На час оформлення ДТП рух у бік Подолу було частково ускладнено. Подробиці інциденту встановлюються.