На Київщині судитимуть чоловіка, який сокирою зарубав свого товариша



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Зловмисник наніс товаришу численні удари сокирою по усьому тілу

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

За процесуального керівництва Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням 55-річного чоловіка, який у серпні поточного року в одному із сіл Іванківського району сокирою зарубав свого товариша. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Установлено, що зловмисник прийшов до будинку свого товариша для з'ясування неприязних відносин, які склалися між ними, та наніс йому численні удари сокирою по усьому тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень 49-річний потерпілий помер», - йдеться в повідомленні.

Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

За клопотанням прокуратури чоловіка взято під варту.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинення інкримінованого злочину санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.