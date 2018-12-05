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    На Київщині судитимуть чоловіка, який сокирою зарубав свого товариша

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    Зловмисник наніс товаришу численні удари сокирою по усьому тілу - На Київщині судитимуть чоловіка, який сокирою зарубав свого товариша
    Зловмисник наніс товаришу численні удари сокирою по усьому тілу

    Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

    За процесуального керівництва Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням 55-річного чоловіка, який у серпні поточного року в одному із сіл Іванківського району сокирою зарубав свого товариша. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

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    «Установлено, що зловмисник прийшов до будинку свого товариша для з'ясування неприязних відносин, які склалися між ними, та наніс йому численні удари сокирою по усьому тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень 49-річний потерпілий помер», - йдеться в повідомленні.

    Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

    За клопотанням прокуратури чоловіка взято під варту.

    Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті.

    За вчинення інкримінованого злочину санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

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