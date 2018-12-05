Розшукуваний за вбивство роз’їжджав на елітній викраденій автівці (фото)



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Range Rover знаходився у розшуку і проходить у справі про шахрайство Фото: Нацполіція

Підозрюваного у вбивстві затримано під Києвом

У селі Калинівка Броварського району сьогодні вночі патрульні зупинили підозрілий Range Rover. Під час перевірки свідоцтва про реєстрацію та номерів агрегатів правоохоронці побачили ознаки підробки самого документу на авто, а також сліди кустарного нанесення номерів. Про це повідомляєпрес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Поліцейські перевірили іномарку по базах та з’ясували, що машина у розшуку і проходить у справі про шахрайство. А 45-річний водій, який знаходився за кермом, взагалі переховується від органів досудового розслідування міста Чернігів через скоєння умисного вбивства.

Наразі зловмисник затриманий, автомобіль знаходиться на штрафмайданчику. Найближчим часом чоловіка передадуть колегам з іншого регіону.