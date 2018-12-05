  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розшукуваний за вбивство роз’їжджав на елітній викраденій автівці (фото)

    • Розсилка
    <p>Range Rover знаходився у розшуку і проходить у справі про шахрайство</p> - Розшукуваний за вбивство роз’їжджав на елітній викраденій автівці (фото)

    Range Rover знаходився у розшуку і проходить у справі про шахрайство

    Фото: Нацполіція

    Підозрюваного у вбивстві затримано під Києвом

    У селі Калинівка Броварського району сьогодні вночі патрульні зупинили підозрілий Range Rover. Під час перевірки свідоцтва про реєстрацію та номерів агрегатів правоохоронці побачили ознаки підробки самого документу на авто, а також сліди кустарного нанесення номерів. Про це повідомляєпрес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Читайте також

    Поліцейські перевірили іномарку по базах та з’ясували, що машина у розшуку і проходить у справі про шахрайство. А 45-річний водій, який знаходився за кермом, взагалі переховується від органів досудового розслідування міста Чернігів через скоєння умисного вбивства.  

    Наразі зловмисник затриманий, автомобіль знаходиться на штрафмайданчику. Найближчим часом чоловіка передадуть колегам з іншого регіону.

    Читайте також
    шахрайство вбивство водій Київщина автомобіль розслідування Чернігів поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ