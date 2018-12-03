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    Жахлива трагедія у Києві: молодик убив двох жінок і викинувся з вікна

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    Правоохоронці провели обшук у квартирі, де сталося вбивство - Жахлива трагедія у Києві: молодик убив двох жінок і викинувся з вікна
    Правоохоронці провели обшук у квартирі, де сталося вбивство
    Фото: Нацполіція

    Чоловік, який загинув, мав проблеми із психічним здоров'ям

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини подвійного вбивства, що сталося на вулиці Васильківській. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Правоохоронці прибули на виклик про падіння чоловіка з вікна багатоповерхівки. У квартирі на шостому поверсі, де було відчинене вікно, поліцейські виявили тіла двох жінок з численними різаними пораненнями», - йдеться в повідомленні.

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    Як розповів заступник начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Сергій Сторожук, під час огляду місця події поліцейські виявили у багатоповерхівці відкрите вікно, із якого, ймовірно, впав чоловік.

    Опитавши мешканців будинку, поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 24-річний чоловік, який проживав разом із матір’ю в одній із квартир та мав проблеми із психічним здоров’ям.

    Сусіди також повідомили номер телефону жінки. Підійшовши до квартири, правоохоронці неодноразово дзвонили на вказаний номер і звук телефону було чути, однак двері ніхто не відчиняв. Тому на місце події прибули спеціалісти для примусового відкриття дверей.

    Оглянувши помешкання, на кухні поліцейські виявили тіла двох жінок з численними різаними пораненнями. З’ясувалося, що одна з жінок - 53-річна матір померлого. Особа іншої жінки встановлюється.

    Провівши обшук квартири, правоохоронці виявили і вилучили речові докази, зокрема два ножі та сокиру зі слідами крові.

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    Жахлива трагедія у Києві: молодик убив двох жінок і викинувся з вікна
    Жахлива трагедія у Києві: молодик убив двох жінок і викинувся з вікна
    Жахлива трагедія у Києві: молодик убив двох жінок і викинувся з вікна
    Жахлива трагедія у Києві: молодик убив двох жінок і викинувся з вікна

    «За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - додав Сторожук.

    Крім того, розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115  (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Правоохоронці встановлюють мотиви вбивства жінок.

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