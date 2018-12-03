Жахлива трагедія у Києві: молодик убив двох жінок і викинувся з вікна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці провели обшук у квартирі, де сталося вбивство Фото: Нацполіція

Чоловік, який загинув, мав проблеми із психічним здоров'ям

Столичні правоохоронці встановлюють обставини подвійного вбивства, що сталося на вулиці Васильківській. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Правоохоронці прибули на виклик про падіння чоловіка з вікна багатоповерхівки. У квартирі на шостому поверсі, де було відчинене вікно, поліцейські виявили тіла двох жінок з численними різаними пораненнями», - йдеться в повідомленні.

Як розповів заступник начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Сергій Сторожук, під час огляду місця події поліцейські виявили у багатоповерхівці відкрите вікно, із якого, ймовірно, впав чоловік.

Опитавши мешканців будинку, поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 24-річний чоловік, який проживав разом із матір’ю в одній із квартир та мав проблеми із психічним здоров’ям.

Сусіди також повідомили номер телефону жінки. Підійшовши до квартири, правоохоронці неодноразово дзвонили на вказаний номер і звук телефону було чути, однак двері ніхто не відчиняв. Тому на місце події прибули спеціалісти для примусового відкриття дверей.

Оглянувши помешкання, на кухні поліцейські виявили тіла двох жінок з численними різаними пораненнями. З’ясувалося, що одна з жінок - 53-річна матір померлого. Особа іншої жінки встановлюється.

Провівши обшук квартири, правоохоронці виявили і вилучили речові докази, зокрема два ножі та сокиру зі слідами крові.

«За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - додав Сторожук.

Крім того, розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Правоохоронці встановлюють мотиви вбивства жінок.