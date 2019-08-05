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    На Київщині судитимуть нелюдів, які голодом заморили понад 20 тварин

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    Чоловік та жінка сядуть на лаву підсудних за жорстоке поводження з тваринами - На Київщині судитимуть нелюдів, які голодом заморили понад 20 тварин
    Чоловік та жінка сядуть на лаву підсудних за жорстоке поводження з тваринами
    Фото: Прокуратура Київської області

    У будинку обвинувачених виявлено більше 20 трупів тварин

    На Київщині судитимуть двох осіб, які обвинувачуються у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до їх загибелі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

    Встановлено, що 21-річна жінка та 30-річний чоловік з 2017 року через платформу онлайн-оголошень в мережі інтернет під приводом надання постійного прихистку тваринам брали до свого помешкання тварин: а саме котів та собак, які їм віддали люди під піклування та утримання.

    «Проживаючи в орендованому будинку в одному із сіл Баришівського району, зловмисники нехтуючи як існуючими загальнолюдськими моральними правилами так і нормами поведінки в частині відношення до тварин, тривалий час позбавляли котів та собак їжі та води, що в подальшому призводило до їх виснаження та загибелі. У результаті протиправних дій зловмисників з жовтня по листопад 2018 року в будинку останніх виявлено більше 20 трупів тварин, причиною смерті яких відповідно до висновку експертів стала «аліментарна дистрофія», яка також є фактором, що спричинив страждання тварин перед смертю від голоду та спраги», - повідомляє прокуратура.

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    На Київщині судитимуть нелюдів, які голодом заморили понад 20 тварин
    На Київщині судитимуть нелюдів, які голодом заморили понад 20 тварин
    На Київщині судитимуть нелюдів, які голодом заморили понад 20 тварин

    За процесуального керівництва Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури досудове розслідування завершено. Відносно вказаних осіб обвинувальний акт за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене умисно, з корисливих мотивів, вчинене групою осіб, що призвело до загибелі більше двадцяти тварин) скеровано до суду.

    Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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