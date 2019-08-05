На Київщині судитимуть нелюдів, які голодом заморили понад 20 тварин



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Чоловік та жінка сядуть на лаву підсудних за жорстоке поводження з тваринами Фото: Прокуратура Київської області

У будинку обвинувачених виявлено більше 20 трупів тварин

На Київщині судитимуть двох осіб, які обвинувачуються у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до їх загибелі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Встановлено, що 21-річна жінка та 30-річний чоловік з 2017 року через платформу онлайн-оголошень в мережі інтернет під приводом надання постійного прихистку тваринам брали до свого помешкання тварин: а саме котів та собак, які їм віддали люди під піклування та утримання.

«Проживаючи в орендованому будинку в одному із сіл Баришівського району, зловмисники нехтуючи як існуючими загальнолюдськими моральними правилами так і нормами поведінки в частині відношення до тварин, тривалий час позбавляли котів та собак їжі та води, що в подальшому призводило до їх виснаження та загибелі. У результаті протиправних дій зловмисників з жовтня по листопад 2018 року в будинку останніх виявлено більше 20 трупів тварин, причиною смерті яких відповідно до висновку експертів стала «аліментарна дистрофія», яка також є фактором, що спричинив страждання тварин перед смертю від голоду та спраги», - повідомляє прокуратура.

За процесуального керівництва Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури досудове розслідування завершено. Відносно вказаних осіб обвинувальний акт за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене умисно, з корисливих мотивів, вчинене групою осіб, що призвело до загибелі більше двадцяти тварин) скеровано до суду.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.