У російському контактному зоопарку зарізали половину тварин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невідомі вночі влаштували у зоопарку різанину

У контактному зоопарку в Челябінську, що у РФ, зарізали половину тварин. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело.

За фактом події порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 245 КК Росії ( «Жорстоке поводження з тваринами»). Відзначається, що причина загибелі звірів буде встановлена в ході призначеної судово-ветеринарної експертизи.

«У нас на території немає охорони, тільки в самому парку. Тварини залишаються на ніч в закритих будиночках і загонах. Вранці половину з них ми знайшли мертвими - поросят, качок, кролика та інших. Ветеринар, який їх оглянув, вважає, що рани нанесені ножем. Поруч з вольєрами були також сліди собаки», - розповів журналістам працівник парку.

За його словами, мертві тварини були виявлені ще вранці в п'ятницю, 2 серпня.

До слова, у липні у лісі на Чернігівщині заблукав російський ведмідь.

В управлінні лісового і мисливського господарства Чернігівської області повідомили, що на місце виїжджала єгерська служба, лісова служба також поінформована про можливу появу ведмедя.

«Теоретично, ведмідь може прийти до нас із території Росії, але фізично поки що тварину ніхто не бачив. Сліди, щоправда, зафіксовано, їх фото поширюють у соцмережах. Але на цю хвилину у нас немає достовірної інформації, що ведмедя хтось бачив», - прокоментували в управлінні.

Джерело: Лента.Ру